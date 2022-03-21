İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi Meclis’te onaylandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevine İlkan Varol’un teklifi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ndan oy birliği ile onaylanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kapalı zarf yöntemiyle seçim gerçekleştirildi.

Vekiller, Ombudsman görevine önerilen Varol’u oyladı.

Varol, 26 kabul, 21 ret ve 1 geçersiz oy ile reddedildi, ikinci tura geçildi.

İkinci turda, 27 kabul, 16 ret ve 1 geçersiz oy alan Varol, Ombudsmanlığa seçildi.