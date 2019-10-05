Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."

İlker Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, Türkiye’deki 1968 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:30
İlker Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor

CTP Genel Merkezi’nde  Kılıç için tören düzenlendi.

 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  CTP'li belediye başkanları, partililer, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, İlker Kılıç son yolculuğuna alkışlar arasında uğurlandı.

Törende Kılıç anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile  aile üyesi bir kişi konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “YÜREĞİ ÜLKESİ İÇİN ATTI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  törende yaptığı konuşmada, acılarının ve kaybın büyük olduğunu, söylenecek sözün olmadığını belirterek, İlker Kılıç'ın sadece kendi kuşağına değil gelecek kuşaklara da,  kendilerine de yol gösteren çok önemli bir ağabeyleri olduğunu kaydetti. 

Kılıç'ın ömrü boyunca adalet, eşitlik, barış mücadelesini sürdürdüğünü, beyninin ülkesi için çalıştığını, yüreğinin ülkesi için attığını ifade  eden Erhürman, Kılıç ile en son Londra'da bir araya geldiğini ve büyük bir hayranlıkla onunla konuştuğunu anlattı. 

Erhürman, Kılıç'ın her zaman geleceğe bilge bir şekilde baktığını ve değerli miraslar bıraktığını ifade ederek, "Onu unutmayacağız, unutturmayacağız ruhu şad olsun" dedi. ,

Kılıç’ın naaşı öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İlker Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de hırsızlık!
Girne’de hırsızlık!
Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
Kıbrıslı Rum ve Türk Eşcinsel çiftin yasa dışı evlat edinmesine yardım eden kadına 6 yıl hapis
Kıbrıslı Rum ve Türk Eşcinsel çiftin yasa dışı evlat edinmesine yardım eden kadına 6 yıl hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim