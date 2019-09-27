Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

İlker Kılıç yaşamını yitirdi

27 Eylül 2019 Cuma 23:13
İlker Kılıç yaşamını yitirdi

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını yitirdi.

CTP Londra ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını da yapan İlker Kılıç, bir süredir tedavi görmekteydi.

31 Aralık 1945 Baf doğumlu olan Kılıç, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de ilk üyeleri arasına yer alıyor.

Kılıç, Türkiye’deki 68 öğrenci hareketinin lider isimleri arasında yer alırken, aynı gençlerin CTP içerisinde örgütlenmesinde de öncülük etmişti.

ODTÜ mezunu İlker Kılıç, yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesi ile bağını koparmazken, toplumsal olaylara duyarlılığı ile de ön planda duran bir isimdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İlker KılıçVefatHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz davasında karar açıklandı
Tecavüz davasında karar açıklandı
Boğazköy'de bıçaklı kavga!
Boğazköy'de bıçaklı kavga!
Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası!
Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim