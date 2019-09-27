Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını yitirdi.

CTP Londra ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını da yapan İlker Kılıç, bir süredir tedavi görmekteydi.

31 Aralık 1945 Baf doğumlu olan Kılıç, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de ilk üyeleri arasına yer alıyor.

Kılıç, Türkiye’deki 68 öğrenci hareketinin lider isimleri arasında yer alırken, aynı gençlerin CTP içerisinde örgütlenmesinde de öncülük etmişti.

ODTÜ mezunu İlker Kılıç, yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesi ile bağını koparmazken, toplumsal olaylara duyarlılığı ile de ön planda duran bir isimdi.