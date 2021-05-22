İlkin Beyit Sedatgil hayatını kaybetti

Dağyolu köyünde zamansız bir kaybın hüznü yaşanıyor.

Köy Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Köyümüzün sevilen simalarından iyi insan İlkin Beyit Sedatgil’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ben merhumeye allahtan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. cenazesi pandemi kurallarına uygun sekilde bugün 22..5..2021 cumartesi ö.s gün icerisinde dağyolu mezarlığına defnedilecektir tüm eş dost aile ve sevenlerine uzüntüyle duyrulur.”