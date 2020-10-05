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İLKOKUL 3, 4 VE 5’İNCİ SINIFLARDA DA EĞİTİME BAŞLANDI

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:03
915 Okunma
İLKOKUL 3, 4 VE 5’İNCİ SINIFLARDA DA EĞİTİME BAŞLANDI

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.

Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında sınıflarda daha az öğrenci olması için okullara dönüşümlü gidecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda okullarda eğitime başlanması çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitim başlayacak.

Ortaokul ve liselerde de öğrenciler dönüşümlü olarak okulda olacak.

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