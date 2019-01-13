İlkokullar arası KTÖS satranç şöleni yapıldı

İlkokullar arası KTÖS Satranç Şöleni’nin ikincisi gerçekleştirildi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılan şölen 14 okul 21 takım, 24 öğretmen ve 90 çocuğun katılımı ile gerçekleşti.

Şölene Mehmetçik İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Haspolat İlkokulu, English School of Kyrenia, Çatalköy İlkokulu, Doğa İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu katıldı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı açıklamada, “Eğitim öğretim faaliyetlerinin dört duvar arasından sıyrılıp satrançla birlikte yeniden kendini bulduğu etkinliği gerçekleştirmekten onur duyarız” dedi.

KTÖS olarak amaçlarının düşünen, sorgulayan, analiz yapabilen ve üretebilen nesiller yetiştirebilecek bir eğitim sistemi yaratmanın yanında, insan odaklı derslerin eğitim programı içerisinde yer almasına katkı koymak olduğunu kaydeden Maviş, “Bu etkinlik vesilesi ile Eğitim Bakanlığı’na önerimiz, satranç eğitiminin başlangıç düzeyini müfredata yerleştirerek ikinci sınıfta zorunlu hale getirmesidir. Bununla birlikte satranç eğitiminin 3-4-5. Sınıflar için seçmeli etkinlikler çerçevesinde gönül veren öğrenciler arasında devam etmesidir. Hizmet içi kurslar ile öğretmenlerin de satranç eğitiminden yararlanacağı bir programda geliştirilmelidir” dedi.

(TAK)