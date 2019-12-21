Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

İlmiye Birşen yaşamını yitirdi

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:04
İlmiye Birşen yaşamını yitirdi

Yıldırım’da sakin İlmiye Birşen (K-61), Sınırüstü’nde kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Birşen, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İlmiye BirşenYıldırımGazimağusa Devlet HastanesiVefatHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç 2019-12-21 14:33:12

Huzurevlerine gitmeyenler bir kez gitsin.Bu insanların ne kadar çaresiz olduklarını görsün.Doktor yok,bakım yok,ilgi yok.Devletimizin maalesef ilgi alanında değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim