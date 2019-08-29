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İlteralp 8 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
İlteralp 8 gün tutuklu kalacak

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini anlatarak, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Zanlı, tutukluluk süresine itiraz etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 5 tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
İlteralp
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