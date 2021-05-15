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İmalatçılar, 24 TL'den Tarım Bakanlığı'na hellimlerini satabilecek

Bakanlar Kurulu, “Corona Virüsü ile Mücadele Projesi” kaleminden 3 milyon TL harcayarak ihtiyaçlı vatandaşlara ücretsiz hellim verilmesine karar vermişti. SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, imalatçıların 24 TL’den Tarım Bakanlığı’na hellim verebileceğini açıkladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:59
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İmalatçılar, 24 TL'den Tarım Bakanlığı'na hellimlerini satabilecek

Bakanlar Kurulu, “Corona Virüsü ile Mücadele Projesi” kaleminden 3 milyon TL harcayarak ihtiyaçlı vatandaşlara ücretsiz hellim verilmesine karar vermişti.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Başlar, 24 TL’ye her isteyen imalatçının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına hellim verebileceğini ifade ederek, “Tamamen gönüllülük esasına göredir” dedi.

SÜİB Başkanı Başlar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Koranavirüsü ile mücadelenin hala devam ettiği bugünlerde sütlerin dökülmemesi için elini taşın altına koyan imalatçılar maliyetinin altında Tarım Bakanlığının alacağı hellimden mutlu olmasa bile, veli nimet ve alın teri olan sütlerin dökülmemesi için bir kez daha fedakârlık yapıyor vatandaşın tam bilgi sahibi olmaması nedeni ile gereksiz yere yapılan yorumlar da bizi üzmüştür.

Temennim gerekli bilginin bağlı olduğumuz Bakanlık veya kurumlardan alınıp öğrenebilmesi daha uygun olacaktır. Şu an bütün fabrikaların soğuk hava depoları dolmuş vaziyettedir. Kuzey Kıbrıs’ın yegâne üretimi süt ve süt ürünleri birlik ve beraberlikle yüceltebileceğimizin bilincini taşıyan ve yaşatan bir ruha sahip olduğumuzu bildirmek isterim.”

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