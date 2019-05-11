İmamoğlu Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu KKTC'deki temaslarını Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek sürdürdü.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel deftere yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.
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BİZ SENİ HİÇ ÖZLEMEDİK
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE ARTIK BİRŞEY YAZAMAYACAĞINI ÖĞRENMİŞ OLMALI Kİ, KIBRISA GELİP DENKTAŞIN ANITINDAKİ DEFTERE YAZDI. ANITLARDA DEFTER YAZMAYA ÇOK MERAKLIYSAN GŞZ AMERİKAYA PENSİLVANYADAKİ AHBAPLARININ DEFTERİNE YAZ