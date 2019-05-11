İmamoğlu Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu KKTC'deki temaslarını Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek sürdürdü.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel deftere yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.