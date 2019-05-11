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İmamoğlu Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:49
İmamoğlu Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti
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CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu KKTC'deki temaslarını Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek sürdürdü.

"Hayatımın en güzel 2 yılı KKTC'de geçti"

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında bulunan özel   deftere  yazdığı notun ardından basın mensuplarına ve halka açıklamalarda bulunan  İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın, hayatında geçirdiği en güzel 2 yıl olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Imamoğlu
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VATANDAŞ 2019-05-11 19:32:14

BİZ SENİ HİÇ ÖZLEMEDİK

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VATANDAŞ 2019-05-11 19:34:17

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE ARTIK BİRŞEY YAZAMAYACAĞINI ÖĞRENMİŞ OLMALI Kİ, KIBRISA GELİP DENKTAŞIN ANITINDAKİ DEFTERE YAZDI. ANITLARDA DEFTER YAZMAYA ÇOK MERAKLIYSAN GŞZ AMERİKAYA PENSİLVANYADAKİ AHBAPLARININ DEFTERİNE YAZ

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