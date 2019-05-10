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İmamoğlu KKTC'ye geliyor

Ekrem İmamoğlu, yarın KKTC'ye ziyarette bulunacağını söyledi.

10 Mayıs 2019 Cuma 15:09
İmamoğlu KKTC'ye geliyor
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, yarın KKTC'ye gideceğini belirterek, "Biz insan ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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:) 2019-05-10 15:51:09

gel baskan gel temiz hava gelsin biraz :)

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iskele gençlik 2019-05-10 15:53:45

BASIMIZIN UZERİNDE YERİN VAR SAYIN BAŞKANIM..ALLAH YARDIMCIN OLSUN

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Mağusa gençlik 2019-05-10 16:25:05

Gelsin hatta Bob marleyin Everyting gonna be alright şarkısıyla karşılayalım Adam

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eksik olma 2019-05-10 17:31:21

burdaki seçimlerde hırsızlığın püf noktalarını anlatacak heralde...

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Herşey güzel olacak 2019-05-10 17:48:49

Buyur başımızla beraber

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