İmamoğlu, yarın KKTC'ye gideceğini belirterek, "Biz insan ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim" dedi.
İmamoğlu KKTC'ye geliyor
Ekrem İmamoğlu, yarın KKTC'ye ziyarette bulunacağını söyledi.
10 Mayıs 2019 Cuma 15:09
gel baskan gel temiz hava gelsin biraz :)
BASIMIZIN UZERİNDE YERİN VAR SAYIN BAŞKANIM..ALLAH YARDIMCIN OLSUN
Gelsin hatta Bob marleyin Everyting gonna be alright şarkısıyla karşılayalım Adam
burdaki seçimlerde hırsızlığın püf noktalarını anlatacak heralde...
Buyur başımızla beraber