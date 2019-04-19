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İmamoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

İstanbul’un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Kıbrıs’ta her iki toplumun da haklarını sağlayacak bir çözüme ulaşılması gerektiğini dile getirdi.

19 Nisan 2019 Cuma 14:42
İmamoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması
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Alithia gazetesi, Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun “Rum Haber Ajansı KİPE’nin” sorularını yanıtladığını ve “Kıbrıs’ta barışın sağlanması gerektiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre İmamoğlu röportajında, KKTC’nin kuruluşundan sonra 3-4 yıl KKTC’de kaldığını, Kıbrıslı Rumlarla herhangi bir ilişki kurma veya Kıbrıs Rum tarafını ziyaret etme imkanının olmadığı ancak KKTC’deki insanlarla konuşup anılarını dinlediğini ifade etti.

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KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’la tanıştığını belirten İmamoğlu, “Keşke savaş olmasaydı, keşke insanlar bunları yaşamasaydı. Nihayetinde, haklar korunarak mantıklı bir şekilde barış sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

İmamoğlu ayrıca, ileride Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olma düşüncesinin sorulması üzerine, şu an için İstanbul’un başarılı belediye başkanı olmayı hedeflediği yanıtını verirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değindi.

İmamoğlu, Türkler ve Yunanlıların komşu olduklarını, yemekler, müzik ve kültürel açıdan ortak birçok unsura sahip olduklarını belirterek bu durumun dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ImamoğluKıbrıs
Yorumlar
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Hakan akturk 2019-04-19 15:10:04

İstanbulu yonettin de kibrisdaki islere sira geldi. İsini yap sen once.

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Alidesidero 2019-04-19 15:42:50

Ne gızıyon lan lavuk adama?

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Doğru Söz 2019-04-19 18:49:45

Sn. Ekrem İmamoğlu gelişmiş bir insandır. Havlayanlar anlayamaz onu. İnsan konuşanın sözüne, konuşma içeriğine, niyetine, amacına bakar. Insan olamayan da kimden olduğuna.
Kısacası: Aydın insanlar kesinlikle eyleme, zavallılar ise özneye bakar.

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