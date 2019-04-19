İmamoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Alithia gazetesi, Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun “Rum Haber Ajansı KİPE’nin” sorularını yanıtladığını ve “Kıbrıs’ta barışın sağlanması gerektiğini” söylediğini yazdı.
Habere göre İmamoğlu röportajında, KKTC’nin kuruluşundan sonra 3-4 yıl KKTC’de kaldığını, Kıbrıslı Rumlarla herhangi bir ilişki kurma veya Kıbrıs Rum tarafını ziyaret etme imkanının olmadığı ancak KKTC’deki insanlarla konuşup anılarını dinlediğini ifade etti.
İmamoğlu ayrıca, ileride Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olma düşüncesinin sorulması üzerine, şu an için İstanbul’un başarılı belediye başkanı olmayı hedeflediği yanıtını verirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değindi.
İmamoğlu, Türkler ve Yunanlıların komşu olduklarını, yemekler, müzik ve kültürel açıdan ortak birçok unsura sahip olduklarını belirterek bu durumun dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
İstanbulu yonettin de kibrisdaki islere sira geldi. İsini yap sen once.
Ne gızıyon lan lavuk adama?
Sn. Ekrem İmamoğlu gelişmiş bir insandır. Havlayanlar anlayamaz onu. İnsan konuşanın sözüne, konuşma içeriğine, niyetine, amacına bakar. Insan olamayan da kimden olduğuna.
Kısacası: Aydın insanlar kesinlikle eyleme, zavallılar ise özneye bakar.