İmran Ashan’ın cinayetle bağı olmadığı belirlendi

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aykut Özkan, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın KKTC’ye iade edilmesinin ardından mahkemeye çıkarılarak ilk etap da aleyhine 3 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, zanlının cinayetle bağının olmadığının belirlendiğini ancak KKTC’ye 2009 yılında Akıncılar bölgesinden giriş yapıp, bir hafta sonra yeniden güneye geçiş yaptığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.