İmza aşamasına gelindi

Maliye Bakanlığı’nın elektronik bilekleriler ilgili ihaleye çıkıldığını ve bir firma ile anlaşmanın imzalanması aşamasına gelindiğini kaydetti.

İlgili firmanın sinyal ve teknoloji bağlantısı ile ilgili bilgi verdiğini aktaran Saner, hatalar yaşandıkça yazılım programlarının güncelleneceği ve sistemin sağlıklı çalışmasının sağlanacağını dile getirdi.

Saner, ev karantinasını ihlal edenlerin cezaları konusunda da açıklama yaparak, yasal müeyyidelerin komitelerde görüşülerek son halini alacağını kaydetti.

Saner, yurt dışından gelen KKTC vatandaşı veya turistin havaalanından gideceği konaklayacağı merkez, gidip gitmediğinin takibi, karantina süreci içerisinde o adreste konaklayıp konaklamadığı veyahut karantina süresinin dolmadan dışarı çıkması, misafir kabul edip, gidip gitmediği noktasında düzenlemeler yapılacağını söyledi.



Elektronik bilekliklerle ilgili ihaleyi alan operatöre 4 milyonluk kapı açıldığını söyleyen CTP Milletvekili Selami Şahiner, Başbakan’a ihaleye hangi şartlara göre çıkıldığı ve neden 2 operatöre bu ihalenin sunulduğunu sordu.

Kıbrıs Yenigün