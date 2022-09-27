İmzalar atıldı... Bakan açıklama yaptı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 2020 yılında çıkan yangından dolayı yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi( KVC )-Genel Yoğun Bakım Ünitesi tadilatı için ihale sürecinin tamamlanmış olup, ilgili firmayla sözleşmenin imzaladığını açıkladı.

İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihleri, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti.

Bakan Altuğra, KVC Servisinin ameliyathane ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi ile daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunulabileceğini söyledi.