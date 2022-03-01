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İmzalar atıldı! Çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımları %5’ten %7.5 yükseltildi

Bel-Sen ile Alayköy Belediyesi arasında imzalar atıldı. Buna göre Çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımları %5’ten %7.5 yükseltildi.

01 Mart 2022 Salı 11:51
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İmzalar atıldı! Çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımları %5’ten %7.5 yükseltildi
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Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

Alayköy Belediyesi ile sendikamız arasında, yürütülen Toplu İş Sözleşme görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandırılmış olup, 2022-2023 yılları arasında geçerli olacak yeni Toplu İş Sözleşmesi’de Tüm Sosyal haklar hayat pahalılığı dikkate alınarak revize edildi…. Tüm Sosyal haklar ASGARİ ÜCRETE endekslendi…. Çalışanların İhtiyat Sandığı yatırımları %5’ten %7.5 yükseltildi.

Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi Alayköy Belediye çalışanlarımız’la yapılan toplantı sonrası Alayköy Belediye başkanı Hulusi MANİSOY, Sendika başkanı Fikret KELEŞ, Alayköy Belediyesi idari işler sorumlusu Ömer AKSU, Alayköy Belediyesi mali işler sorumlusu Can ULU ve Güney Mesarya Kızılay Şube Başkanı Erdoğan ÖZKAN’ın katılımlarıyla Alayköy Belediyesinde İmzalanmıştır.

Yeni sözleşmemiz, başta Belediye çalışanlarımıza , belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

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