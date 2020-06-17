İmzalar atıldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) yönetimi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

BRT’de gerçekleştirilen imza törene Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

İmza töreninde konuşan Kurum Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, BAY-SEN ile iyi bir ilişkileri olduğunu, yönetime geldikleri günden itibaren çalışanların haklarına halel gelmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Bu süreçte boş olan yönetici kadrolarına atamlar yaptıklarını, kadro ilerlemelerini sağladıklarını belirten Özkurt, bu hafta içerisinde ise uzun süredir part-time olan çalışanların akitlerinin imzalanacağını söyledi.

BRT’nin pandemi döneminden başarı ile çıktığını kaydeden Özkurt, gerek sosyal medya gerekse televizyondan program ve haberlerle, sürekli canlı yayınlarla, çok fazla kirli bilginin olduğu bir dönemde halkın en doğru şekilde bilgilendirildiğini belirtti.

Pandemi döneminde online derslerin BRT 2 aracılığı ile tam gün öğrencilere iletildiğini hatırlatan Özkurt, BRT 2’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde okul görevi yürüttüğünü söyledi.

Özkurt, “Bu da göstermiştir ki BRT pandemi döneminde yayınları ile en hızlı en doğu haberleri ile kamu kuruluşu olarak güven tazeledi” dedi.

Üretimi daha da artırarak toplumun tüm kesimlerine yer vermeye çalıştıklarını ifade eden Özkurt, BRT’nin kamu yayıncısı olarak farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışanlara teşekkür eden Özkurt “Zor bir dönemdi ancak başarı ile çıktık” dedi.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat da,Toplu İş Sözleşmesinin çalışanların hak ve menfaatlerini koruyacak, kurumun geleceğini koruyacak bir sözleşme olduğunu kaydetti.

Sözleşmenin uzun bir müzakere soruncunda yönetim kurulunda varılan mutabakat sonucu imzalandığını belirten Kanat, sözleşme ile kurumda yıllardır mağdur olan ve 13 yılı aşkın süredir TİS’edahil olmayan çalışanların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

BRT yasasının işlevini yitirdiğini vurgulayan Kanat, “çok acil yeni bir BRT yasasının hayata geçmesielzemdir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise BRTK yönetimi ve Sendikanın, çalışanların hakları ve beklentilerinin karşılanması için uzun süredir yürüttüğü çalışmanın uzlaşı ile halledilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Yayıncılığın zorluklarını çok iyi bildiğini anlatan Başbakan Tatar, BRT’de çok işler başarıldığını söyledi.

Birçok kahramanın BRT’den gelip geçtiğini ifade eden Tatar, hizmetlerin hiçbir zaman unutulmadığını söyledi.

Çalışanların huzurlu bir ortamda çalışabilmesinin önemine işaret eden Başbakan Tatar, tüm bunların KKTC’nin imkanları ile yapıldığını kaydetti.

Başbakan Tatar, “KKTC’nin gelişmesi, kurumsal yapısının ileriye taşınması, buradaki siyasi istikrar ve ekonominin gelişmesi ile bu gibi yayınların güçlenerek devam etmesi hepimizin temennisidir” dedi.

BRT’ninkendisini geliştiren bir kurum olduğunu belirten Başbakan Tatar, “BRT Mücahit’in sesi, devletin sesi, ve dolayısı ile yaptığı yayınlar bu sorumluluğun bilinci içindedir. Buranın sorumluluğu, gücü bambaşkadır. Verdiği ses devletin sesidir. Onun ciddiyeti ve beklentileri doğrultusunda buradaki yöneticiler de tüm bunları en iyi şekilde yapmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi Başbakan Ersin Tatar, Kurum Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ve Sendika Başkanı İbrahim Kanat tarafından imzalandı.