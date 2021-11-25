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İmzalar Başbakan'ın huzurunda atıldı

BRT'de Toplu İş Sözleşmesinden yararlanamayan 43 personelle Kurum müdürü arasında ikili akitler Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun huzurunda  imzalandı.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:18
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İmzalar Başbakan'ın huzurunda atıldı
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BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat'ın da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, konunun yasal çerçevede değerlendirildikten ve herhangi bir engel olmadığının anlaşılmasından sonra hemen harekete geçildiğini aktardı.
Mutlu çalışanların mutlu BRT anlamına geldiğini vurgulayan Sucuoğlu, sonucun hayırlı olmasını diledi.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise, iki gün süren grevin ardından Başbakanın talimatı ile 2019 öncesi part time olarak işe başlayan personelle akit imzalandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
Bay-Sen, kurumda 43 personelin Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanamadığı gerekçesiyle dün grev başlatmış, bugün öğlen saatlerinde Başbakan Sucuoğlu ile yapılan görüşmede uzlaşıya varılmıştı. 

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