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İnanç Babaliki: "Karar yeni değil"

Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki, münhale çıkıldığı konusunda yazılı açıklama yaptı.

15 Ekim 2021 Cuma 18:16
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İnanç Babaliki: "Karar yeni değil"
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Bankada yeni bir münhal açılmadığını kaydeden Babaliki, ilan yapılan sınav tarihinin, 16 Ağustos tarihinde 2 Şube Müdürlüğü ve 2 1. Sınıf 1. Derece Banka Memuru mevkilerine ilişkin münhale çıkılan; ancak ertelenen ve 3 Eylül 2021 tarihinde Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu tarafından alınan sınav tarihlerine ilişkin karar olduğunu ifade etti.

Banka tarafından 14 Ekim tarihinde, duyurusu yapılan sınav tarihlerinin 13 Ekim tarihinde hükümetin istifa etmesi ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığı görüşünü ifade eden Babaliki, kamuoyunu yanıltıcı beyanlar verildiğini ifade etti.

İşte Baliki’nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Bankamızdaki münhal duyurusu için Kamuya yanlış ve/veya yanıltıcı beyanların yapılması kurumumuzu açıklama yapma noktasına getirmiştir.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Bankamızda yeni bir münhal açılmış değildir. 14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilen sınav tarihleri, 16 Ağustos 2021 tarihinde 2 adet Şube Müdürlüğü ve 2 adet 1. Sınıf 1. Derece Banka Memuru mevkiilerine ilişkin münhale çıkılan ancak ertelenen ve 3 Eylül 2021 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan sınav tarihlerine ilişkin karardır.

16 Ağustos 2021 tarihli münhale konu mevkiler için ilk alınan Yönetim Kurulu kararında yazılı sınav tarihi 2 Eylül 2021, sözlü sınav tarihi ise 6 Eylül 2021 idi; ancak 2 Eylül 2021 tarihinde sınavın yapılamaması nedeniyle Yönetim Kurulumuz 3 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar ışığında, sınavların 13 Ekim 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve 13 Ekim 2021 tarihine kadar Bankamızda 2 adet yeni şube müdürlüğü kadrosunun açılmaması halinde Eylül ayında yapılamayan yazılı ve sözlü sınavların sırasıyla 25 Ekim 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihinde yapılması yönünde karar almıştır.

Bu bağlamda, 14 Ekim 2021 tarihinde, Bankamız tarafından duyurusu yapılan sınav tarihlerinin 13 Ekim 2021 tarihinde Hükümetin istifa etmesi ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Bankamız aleyhine yapılan beyanlar tamamen kamuoyu yanıltıcı ve kamuyu yanlış yönlendirici beyan olduğunu tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."

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