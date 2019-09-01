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İnce Av bugün başladı

01 Eylül 2019 Pazar 09:32
İnce Av bugün başladı

Polis Genel Müdürlüğü bugün başlayan İnce Av Mevsimi nedeniyle tüm avcı kontrollerinin yapılacağı ve belirtilen kurallara uymanlar hakkında yasal işleme gidileceğini duyurdu. Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin ava açılması yönündeki talepleri bulunduğunu, ancak söz konusu bölgelerin halen ava kapalı bölgeler arasında olduğu hatırlatıldı. Polis, tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet etti.

Öte yandan Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu, hükümetin ava açmadığı ve yasak olan bölgelerde avlanmaktan vazgeçtiklerini ve söz konusu eylemlerini ertelediklerini açıkladı. Açıklamada “Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu olarak; hükümetten açılacağı sözü verilen ancak tutulmayan av bölgelerinde Sivil İtaatsizlik Eylemi yapma kararımızı erteliyor ve bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımı ile 2 Eylül Pazartesi akşamı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapma kararı aldık” ifadelerine yer verildi.

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