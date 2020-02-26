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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında, geçen hafta başlatılan, hayvanların kategorilerine göre mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili çalışmaları inceledi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:10
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İncelemeler devam ediyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında, geçen hafta başlatılan, hayvanların kategorilerine göre mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili çalışmaları inceledi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, mezbahalarda hayvanların kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke ve koç olarak mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili olarak Dursun Oğuz, çalışmanın hayvan etindeki sınıflandırmayı ve fiyatlarda belli bir ölçüde dengelemeyi getireceğini kaydetti.

Bakan Oğuz, Mart ayı içerisinde adadaki diğer mezbahalarda da bu denetimin yapılacağını sözlerine ekledi.

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Veteriner Dairesi’nin hem kasaplardaki hem de mezbahalardaki denetimlerini artarak sürdüreceğini belirten Bakan Oğuz, mühürleme sistemi ile ilgili bilgilendirmenin Belediyeler Birliği’ne yazılı olarak yapıldığını, Kasaplar Birliği’ne de bilgi verildiğini ifade etti. 

Açıklamada, mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi uygulamasının 17 Şubat’ta hayata geçirildiği anımsatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun Oğuz
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