GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

İnci Pars Özgürgün'den aile saadeti pozları. UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığıyla ilgili mahkeme kararıyla ilgili sessizliklerini koruyan Özgürgün ailesi, Kuzey Kıbrıs'taki gelişmelerden uzak kendi hallerinde yaşamlarını sürdürüyor. İstanbul'da yaşam süren Özgürgün ailesi, küçük kızlarıyla birlikte pazar günü güneşli havayı fırsat bilerek keyif yaptı. İnci Özgürgün, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, adeta siyasi ve yargı konusundaki gelişmelerle ilgilenmedikleri mesajını vermiş oldu.