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İnciraltı Restoranı Kundaklayan Sanığa 9 Yıl Hapis

Geçtiğimiz yıl Mağusa'da İncir Altı isimli Restoranı kundaklayan sanık Gürcan Atik aleyhindeki karar açıklandı. 

14 Eylül 2021 Salı 16:29
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İnciraltı Restoranı Kundaklayan Sanığa 9 Yıl Hapis

Daha önceden garsonluk yaptığı Hasan Caner isimli şahsa ait İncir altı restoranı yakıcı madde dökmen suretiyle yakıp yaklaşık 250 bin TL değerinde hasar oluşmasına neden olan Gürcan Atik'e 9 yıl hapis cezası verildi. 

Kararı okuyan kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, işlenen suçun ciddiyetine ve yarattığı zarara değinerek bu gibi suçları işleyenlere karşı caydırıcı ceza verilmesi kaçınılmazdır dedi.

Sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Toroslu, aleyhinde ve lehinde olan unsurları değerlendirdikten sonra işemiş olduğu suçlardan dolayı sanığa toplam 9 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
İnciraltı Restoranı
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