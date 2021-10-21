İncirli: “Aşılamadaki yetersizlikten Sağlık Bakanlığı sorumludur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, bugün iki kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesine yönelik bir açıklama yaptı.

Dr. İncirli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın hayatını kaybeden iki kişiden birinin aşısız, diğerinin ise aşılı olduğunu bildirmesine dikkat çekti.

İncirli, “Acil durum hastanemizde serviste ve yoğun bakımda yatan hastalarımız var. Bir süredir, 4-6 ay önce inaktive aşı (Sinovac) ile aşılanan kişilerin artık Koronavirüs karşı yeterince bağışık olmadığını anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı yeterince bağışık olmayan bu kişilerin tam aşılı kabul ettiğini belirten İncirli, “Bir de üzerine hayatını kaybeden veya hastanede tedavi edilmek durumunda kalan aşılı hastaların ne zaman ve hangi aşı ile aşılandığını söylemekten kaçınıyor” ifadelerini kullandı.

İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Gerçek olan şudur: Bu ülkede aşılama oranı duyurulandan çok daha düşüktür. Aşılı kabul edilen kişilerin bir kısmı yeterince bağışık olmadıkları, yeniden de aşılanmadığı için hastalanıyor, hastalığı ağır geçiriyor. Umarım bu nedenle yaşamını kaybeden olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Ama unutulmamalıdır ki aşılamadaki yetersizlikten ve doğuracağı sonuçlardan Sağlık Bakanlığı sorumludur.”