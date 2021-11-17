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İncirli: Aşıları tamamlanmamış insanlar teker teker hastanelik olurken aklınız neredeydi?

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli Sağlık Bakanlığının aşı planı konusunda geç kaldığını söyledi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 18:18
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İncirli: Aşıları tamamlanmamış insanlar teker teker hastanelik olurken aklınız neredeydi?
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CTP  Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli Sağlık Bakanlığının aşı planı konusunda geç kaldığını söyledi.

İncirli, “Sayısız kez 3 aydan önce 2 doz inaktive aşı (Sinovac) ile aşılananların veya Covid geçirenlerin hızlı bir şekilde, yaş kısıtlaması/sıra bekleme olmaksızın 2 doz mRNA (PfizerBiontech) aşısı ile aşılanması gerektiğini yazdık, konuştuk, anlattık. Israrla yapılmadı, “6 ayınız dolsun sonra gelin, yaş grubunuza çağrı yapılsın ona göre” diyerek insanları oyaladınız” ifadelerini kullandı.

İncirli’nin açıklamaları şöyle:

Gerçekten üzüntümü ve kızgınlığımı kontrol etmekte zorlanıyorum. Vaka sayılarımız hızla artıyor. 2 yıldır pandeminin içindeyiz, birçok tecrübe edinmiş olmalıydık. Üstelik aşı gibi bir silahımız vardı, kullanmış olmalıydık. Sayısız kez 3 aydan önce 2 doz inaktive aşı (Sinovac) ile aşılananların veya Covid geçirenlerin hızlı bir şekilde, yaş kısıtlaması/sıra bekleme olmaksızın 2 doz mRNA (PfizerBiontech) aşısı ile aşılanması  gerektiğini yazdık, konuştuk, anlattık. Israrla yapılmadı, “6 ayınız dolsun sonra gelin, yaş grubunuza çağrı yapılsın ona göre” diyerek insanları oyaladınız.  Sağlık Bakanlığı en nihayet  dün aşıya gelen kimse geri çevrilmeyecek diye açıklama yaptı. Aklınız nerdeydi? Aşıları tamamlanmamış insanlar teker teker hastanelik olurken aklınız nerdeydi? Daha bir gün önce 4.doz için sadece sağlık çalışanlarına çağrı yapıp ertesi gün kimse geri çevrilmeyecek deyip herkesi aşıya çağırmanıza neden olan hakikat nedir? Üzgünüm insanlar COVID oluyorlar, aileler boşu boşuna ne zorluklar ne endişeler yaşıyor. Kızgınım çünkü yaşananların birçoğu önlenebilirdi.

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