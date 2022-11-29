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İncirli: “Belediyede yoksullukla mücadele birimi kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” ve “LGBT+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” imzaladı.

29 Kasım 2022 Salı 14:33
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İncirli: “Belediyede yoksullukla mücadele birimi kuracağız”



Mülteci Hakları Derneği’ni ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek protokollere imza koyan Sıla Usar İncirli, söz konusu derneklerin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Protokolleri imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sıla Usar İncirli, dernekleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Sıla Usar İncirli ayrıca, derneklerin yaptığı işlerin süreklilik gerektirdiğini ve dayanışma içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

“BELEDİYEDE YOKSULLUKLA MÜCADELE BİRİMİ KURACAĞIZ”
CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, göreve geldikten sonra belediyede yoksullukla mücadele birimi kuracaklarını söyledi. Bu birimin sadece ülke yurttaşlarına değil, aynı zamanda kırılgan gruplara ve mültecilere de yardımcı olacağını ifade etti. Mülteci Hakları Derneği’nin faaliyetlerini çok yakından takip ettiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, göreve geldikten sonra dernekle yakın işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Lefkoşa’nın yeşil alandan mahrum bir şehir olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Nefes Alan Lefkoşa” projesi geliştirdiklerini ve iklim krizi konusunu çok önemsediklerini belirtti. Sıla Usar İncirli, Dünya Sağlık Örgütü’nün kişi başına en az 9 metrekare yeşil alan olması gerektiğini açıkladığını ancak Lefkoşa’da bu alanın 3 metrekarenin de altında olduğunu vurguladı. 

“ORTAK HASSASİYETLERİMİZ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”
Kuir Kıbrıs Derneği yetkilileriyle görüşen Dr. Sıla Usar İncirli, ortak hassasiyetler için işbirliği yapılacağını açıkladı. Temel hak ve özgürlüklerin kaybedilmemesi açısından 25 Aralık seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, CTP’nin LGBT+ bireylerin haklarına yönelik çıkardığı yasal düzenlemeleri anımsattı. Devlet kurumlarında LGBT+ bireylere karşı tutum ve zihniyetin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, bu konuda eğitimler verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ülke yönetiminin demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü zihniyete devredilmesinin zamanı geldiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, ülkeyi bugün idare edenlerin Kıbrıs sorunundaki tutumları nedeniyle Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplum ve AB ile arasının açılmasına yol açtığını ifade etti.

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