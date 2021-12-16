İncirli: Bilanço gerçekten ağır ve endişe verici

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Milletvekili adayı Dr. Sıla Usar İcirli, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden KKTC’deki günlük Koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

İncirli açıklamasında, bugün açıklanan Koronavirüs tablosuyla ilgili, “Bilanço gerçekten ağır ve endişe verici” dedi.

İcirli, “Pandeminin ne olduğunu, nelere mal olduğunu anlamaktan aciz bir yönetim ve zihniyet, bir daha gelmemek üzere gideceksiniz. CTP gelecek ve bu ülkeyi bilgi ile yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Sıla Usar İncirli’nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Tedavisi devam eden hasta sayısı 2391, hastanede yatan 91, yoğun bakımda 21, kaybedilen 2. Bugün bilanço gerçekten ağır ve endişe verici.

Dünyadaki pandemi gündeminde iki varyantın (delta ve omikron) birden dalgası var, elbette bizde de benzer bir durum olacak. Hayatlarını kaybeden veya yoğun bakımda olan hastaların hemen tümü ya aşısız ya da aşıları tamamlanmamış insanlarımız.

Zamanında aşılama ile toplum bağışıklığı yeterli düzeyde olsaydı yaklaşan dalgalara girerken yoğun bakım ve servis doluluk oranlarımız bu denli yüksek olmazdı. Şimdi artacak olan yatak ve yoğun bakım ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Hastaları nasıl hayatta tutacağız? Omikron varyantına karşı daha güçlü bir bağışıklık yanıtı için hatırlatma dozlarına ihtiyaç varken biz hala temel aşılamayı tamamlamadık.

Pandeminin ne olduğunu, nelere mal olduğunu anlamaktan aciz bir yönetim ve zihniyet, bir daha gelmemek üzere gideceksiniz. CTP gelecek ve bu ülkeyi bilgi ile yöneteceğiz”