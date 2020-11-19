İNCİRLİ: “BİZİM ÜLKEMİZDE YOKSULLUK SALGINI VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi öncesinde ve sonrasında birçok insanımızın yoksullaştığını söyleyen İncirli, “Bizim ülkemizde yoksulluk salgını vardır. Bu ülkede işini, maaşını kaybetmiş insanlar vardır. Biz bu insanların gözlerinin içine bakıp, bu insanları görmemiz gerekiyor. Biz sırça köşkümüzde rahatımıza bakabiliriz, ama köşenin başında darda olan insanlar olduğunu bileceğiz” dedi.

Bu ülkenin gerçeklerinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyleyen İncirli, “Çalışmadan, üretmeden, bilgiyi toplamadan bunların üstesinden gelmek mümkün değil. Biz sürükleniyoruz. Şu anda bunu yapacak hükümet de yok. Bunu değiştirmek insanların elindedir. Bu seçimleri yapan halktır. Görülenin arkasına bakmayı bilmemiz lazım” dedi.