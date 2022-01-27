İncirli: CTP bu halkın en büyük umududur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden seçimlerin ardından bir açıklama yaptı.

İncirli, “Öyle bir sevdaya tutulmuşuz ki sevdiğimiz Kıbrıs Türk Halkının gözünde bir damla yaşa, yüreğinde bir avuç hüzne tahammülümüz yoktur” dedi.

İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bütün mücadelemiz gülen gözler, mutlu yüzler, ferah yürekler içindir. Gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz, yaşlılarımız her yaştan insanımız güzel günler görene kadar yorulmadan, asla vaz geçmeden kendi yolumuzu yürüyeceğiz. Partimize verilen ve yolumuzu aydınlatan, bu ülkenin doğru yönetilmesini arzulayan her bir mühür için müteşekkirim. Bu destek en yüksek perdeden sesini duyurdu: CTP bu halkın en büyük umududur.”