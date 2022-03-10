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İncirli: CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, kabine değişikliğini eleştirerek, "CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek" dedi.

10 Mart 2022 Perşembe 22:38
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İncirli: CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden kabine değişikliğini eleştirdi.

İncirli, “Kabine değişikliği için telkinler geldiğine dair söylentilere “gülüp geçiyorum” demesinin üzerinden  sadece saatler geçmişken Sn. Sucuoğlu bir bakanı görevden aldı (sözde istifa etti), birinin yerini değiştirdi, diğerini dışardan atadı” dedi.

İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Sn. Sucuoğlu, bütün bunları yaparken ülkemizdeki siyaset kurumunun itibarını hiç mi düşünmediniz? İnsanların siyasete olan güvenini derinden sarsarken hiç mi umursamadınız? Size güvenip partinize oy veren seçmenleri hayal kırıklığına uğratmaktan hiç mi korkmadınız? Devletin kurumlarına telafisi çok güç zararlar veriyorsunuz. İnsanlar siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar sarmalında nefes alamazken ve çözümler beklerken, çözüm yolları üretmesi beklenen siyaset kurumunu yerle bir ettiniz. Siz insanların yüreklerine umutsuzluk tohumları ekseniz de demokrasiye sıkı sıkıya bağlı bir siyasi parti olan CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek. Bunu böyle biliniz.”

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