Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

İncirli: Hedefimiz nefes alan bir Lefkoşa

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı hep birlikte hayal edilen bir başşehre dönüştüreceklerini vurguladı.

02 Aralık 2022 Cuma 13:57
0 Okunma
İncirli: Hedefimiz nefes alan bir Lefkoşa



Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’ni ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı yaşanabilir bir başşehir yapmak için göreve hazır olduklarının altını çizdi. Ekibine de güvendiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, hayal ettikleri Lefkoşa için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Görüşmede Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı ve yönetim kurulu da hazır bulunurken, Başkan Binnaz Kaya, belediyeden beklentilerini aktardı. 

“BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE AYDINLATACAĞIZ” 

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Sıla Usar İncirli, şehri hep birlikte temizleyeceklerini ve aydınlatacaklarını vurguladı. “Şehri daha yeşil bir hale getirmemiz lazım” diyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın nefes alan bir şehir olmasını istediklerini belirtti. Daha yeşil bir Lefkoşa yaratacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, projelerini dernek yetkilileriyle paylaştı. Altyapıya öncelik vereceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, gün içinde çalışmaya gelenlere de hizmet verdiğini söyledi. Hayal ettikleri Lefkoşa için projelerinin hazır olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, belediye meclis üyeleriyle birlikte hiç durmadan çalışacaklarını belirtti. Sıla Usar İncirli, ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını vurguladı. 

“HEDEFİMİZ NEFES ALAN BİR LEFKOŞA” 

“Bu konu benim yetkim dahilinde değil” sözlerini asla kullanmayacağının altını çizen Sıla Usar İncirli, “Sorumluluğu birbirine atmanın zamanı bu ülkede çoktan geçti” diye konuştu. Ekonomik ve sosyal yaşamın Lefkoşa’dan başka bölgelere kaydığına vurgu yapan Sıla Usar İncirli, insanları şehirde tutma hedefinde olduklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan bir durumda olduğunu vurguladı. Sıla Usar İncirli, “Nefes alan Lefkoşa için göreve gelir gelmez ağaçlandırma projesini başlatacağız, seferberlik ilan edeceğiz. İklim krizi yaşamsal bir meseledir” diye konuştu. 

KAYA: TOPLU TAŞIMAYA YÖNELMELİYİZ 

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Binnaz Kaya, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada belediyeden beklentilerini sıraladı. Çevre düzeninin önemine işaret eden Kaya, trafikte yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Kaya, “Temizlikten daha öte yaya açısından sıkıntılar var. Trafik çok fazla olduğu için toplu taşımaya yönelmeliyiz. Trafikten insanlar bıktı. Belediyeden bu konularda adım atmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA... Akaryakıt fiyatları indirildi
SON DAKİKA... Akaryakıt fiyatları indirildi
TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu: Kıbrıs Türkleri Türkiye için vazgeçilmezdir
TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu: Kıbrıs Türkleri Türkiye için vazgeçilmezdir
18 Ay hapis yattı, uslanmadı!
18 Ay hapis yattı, uslanmadı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim