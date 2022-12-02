İncirli: Hedefimiz nefes alan bir Lefkoşa

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’ni ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı yaşanabilir bir başşehir yapmak için göreve hazır olduklarının altını çizdi. Ekibine de güvendiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, hayal ettikleri Lefkoşa için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Görüşmede Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı ve yönetim kurulu da hazır bulunurken, Başkan Binnaz Kaya, belediyeden beklentilerini aktardı.

“BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE AYDINLATACAĞIZ”

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Sıla Usar İncirli, şehri hep birlikte temizleyeceklerini ve aydınlatacaklarını vurguladı. “Şehri daha yeşil bir hale getirmemiz lazım” diyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın nefes alan bir şehir olmasını istediklerini belirtti. Daha yeşil bir Lefkoşa yaratacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, projelerini dernek yetkilileriyle paylaştı. Altyapıya öncelik vereceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, gün içinde çalışmaya gelenlere de hizmet verdiğini söyledi. Hayal ettikleri Lefkoşa için projelerinin hazır olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, belediye meclis üyeleriyle birlikte hiç durmadan çalışacaklarını belirtti. Sıla Usar İncirli, ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını vurguladı.

“HEDEFİMİZ NEFES ALAN BİR LEFKOŞA”

“Bu konu benim yetkim dahilinde değil” sözlerini asla kullanmayacağının altını çizen Sıla Usar İncirli, “Sorumluluğu birbirine atmanın zamanı bu ülkede çoktan geçti” diye konuştu. Ekonomik ve sosyal yaşamın Lefkoşa’dan başka bölgelere kaydığına vurgu yapan Sıla Usar İncirli, insanları şehirde tutma hedefinde olduklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan bir durumda olduğunu vurguladı. Sıla Usar İncirli, “Nefes alan Lefkoşa için göreve gelir gelmez ağaçlandırma projesini başlatacağız, seferberlik ilan edeceğiz. İklim krizi yaşamsal bir meseledir” diye konuştu.

KAYA: TOPLU TAŞIMAYA YÖNELMELİYİZ

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Binnaz Kaya, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada belediyeden beklentilerini sıraladı. Çevre düzeninin önemine işaret eden Kaya, trafikte yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Kaya, “Temizlikten daha öte yaya açısından sıkıntılar var. Trafik çok fazla olduğu için toplu taşımaya yönelmeliyiz. Trafikten insanlar bıktı. Belediyeden bu konularda adım atmasını istiyoruz” diye konuştu.