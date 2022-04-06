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İncirli, hükümetin muhalefetin sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini açıkladı

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü komite hükümetin muhalefetin sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini ifade etti.

06 Nisan 2022 Çarşamba 21:48
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İncirli, hükümetin muhalefetin sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini açıkladı
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CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü komite hükümetin muhalefetin sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini ifade ederek, "Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok. Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez." dedi.

İncirli'nin açıklaması şöyle:

"6 saattir süren komitede hukümet sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremedi. Muhalefetin,belediye çalışanlarının, belde halklarının, belediye başkanlarının tüm uyarılarına kulaklarını tıkadılar. Halk düşmanlarının korkunç sessizliğine bürünerek tehlikeli bir yola girdiler. Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok. Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez."

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