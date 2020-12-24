İNCİRLİ: “İNSANLAR AŞIDAN ÇEKİNMESİNLER”

ÖZEL HABER

Covid-19 aşılar konusunda değerlendirmelerde bulunan İncirli, “Ülkeye gelecek olanların, hangi ülkelerden gelecek olduklarına bakılması gerekiyor. Uçuşların başlamasıyla ulaşım sektörü aşılanma isteyecektir mutlaka. Biz muhalefet olarak da zaten tutumumuzu dile getirmiş ve uyarı yapmıştık. Yetkililer aşılar konusundaki tedirginlik açıklamalarından kaçınmaları gerekiyor. Aşılar insanlığın dostudur ve insanlığın devamlılığını sağlar. Çiçek aşısı, Kabakulak aşısı, Hepatit aşısı gibi. Bugün dünyada milyonlarca insan aşılar sayesinde ölümden kurutuluyor. Bilim dünyası da aşının gelişmesi ile yakından ilgilidir” dedi.

Aşının hızlı geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan İncirli, “Tüm dünya aşının bulunması için seferber oldu. Tüm kaynaklar oraya aktarıldı ve ciddi bir çalışma yapıldı. O yüzden insanlar aşıdan çekinmesinler” dedi.