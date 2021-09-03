İncirli: “İstifa edin, erken seçime gidilmesinin önünü açın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden Koronavirüs testlerinin ücretli olmasını eleştirdi.

İncirli, “Virüsün yayılması pahasına testleri ücretli yaptınız, test aralığını uzattınız, pandemi yönetimi açısından tıbbi bir hata yaptınız. Hadi bu hatayı yaptınız, bari alınan kararın gereklerini yerine getirip süreci yönetseydiniz, organizasyonu yapıp insanlara bilgi verseydiniz” dedi.

“İnsanlar ne yapacağını bilmeden günlerini, saatlerini harcadı, eziyet çekti” diyen İncirli, şöyle devam etti:

“Beceriksiz ve basiretsizsiniz, yönetemiyorsunuz, istifa edin, derhal erken seçime gidilmesinin önünü açın. Bu kadar yaşanılandan sonra yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok.”