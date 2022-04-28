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İncirli: Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “3. Sucuoğlu Hükümeti’nin programı mecliste okunduktan sonra DP ve YDP tarafından ortaya atılan deklarasyonun anlamı nedir?” diye sordu. İncirli, "Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir" dedi.

28 Nisan 2022 Perşembe 20:56
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İncirli: Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İncirli, hükümet programına işaret ederek, “Hükümet programı bir hükumetin görevde olduğu sürede yerine getirmeyi taahhüt ettiği hedeflerdir. Özellikle farklı hedefleri olabilen koalisyon ortaklarının üzerinde anlaştığı, mutabakata vardığı metinlerdir” dedi.

“3. Sucuoğlu Hükümeti’nin programı mecliste okunduktan sonra DP ve YDP tarafından ortaya atılan deklarasyonun anlamı nedir?” diye soran İncirli, şöyle devam etti:

“Güven oylamasından birkaç gün önce öne sürülen şartlar bir ‘muhtıra’yı güçlü şekilde çağrıştırmaktadır. 2 ay içinde bakan istifası ve dışardan bakan atanması, bakan görevden alamama ile sürüklenilen hükumet istifası maskaralıklarına bir de güven oylaması öncesi ‘muhtıra’ eklenmiş durumdadır. Halkın da bizlerin de bu hallere güven ve saygı duymamız beklenemez. Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara mahkum değildir, halk kendini kurtaracaktır, halkın alternatifi vardır. O alternatif bilgi ve doğru vizyon ile ülkeyi yönetecek siyasi iradeye sahip olan CTP’dir.”

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