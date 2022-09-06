İncirli: “Lefkoşa sokakları utanç vericidir”

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CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Dr. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’yı tek ve benzersiz kılan Surlar İçi’dir. Oradaki tarihi binalar ve kültürel mirasımıza sahip çıkmamız gerekir. Orada yaşayan insanlar ve çalışanlar ile birlikte bunu başarabileceğimize inanıyorum. Orada yaşayan insanların sıkıntılarını, orada çok zaman geçirdiğim için biliyorum. Orada yaşayan insanlar ile de bir araya gelerek bunları konuştuk. Fiziki durumları çok kötü durumda olan evler var. Bunlar sadece belediyenin meselesi değildir ama belediyenin buna öncü olması gerekir. Lefkoşa belediye başkanının bu konularda öncü olması, tarafları bir araya getireceği liderlik misyonuna sahip olması gerekir. Yakan top oynar gibi kimsenin tolu birbirine atmaması, ‘O benim sorumluluğumda değil’ dememesi gerekir” dedi.

Dr. Sıla Usar İncirli, “Engelli vatandaşlarımız, yayalar ve bisiklet sürücüleri için Lefkoşa sokakları utanç vericidir. Devletin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde olarak Biz bu organizasyonu ve liderliği yapabileceğimizi düşünüyoruz ve sırayla bunları yapacağız” ifadelerini kullandı.