İncirli: “Mia Milia Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıklar yapılacak”

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Haspolat bölgesini ziyaret etti.

İlk olarak bölgedeki sanayicileri ziyaret eden İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Aydın Ahmet Raşit’le görüştü. Görüşmede Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki sorunları ele alan İncirli, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri uygulamaları Aydın Ahmet Raşit’le paylaştı.

İncirli buradaki görüşmesinin ardından Haspolat’ta bulunan Mia Milia Sınır Kapısı’na gitti. İncirli’ye ziyaretlerinde Lefkoşa milletvekili Ürün Solyalı, İskele milletvekili Fide Kürşat ve CTP LTB Meclis Üyesi Tolga Ahmet Raşit de eşlik etti.

- İncirli: “İki toplumun birbirine yakınlaşması bu kapı sayesinde daha da artacak”

İncirli, ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında, göreve geldikten sonra Mia Milia Kapısı’nın açılması için gerekli tüm hazırlıkları yapacaklarını söyledi. Bu konuyu gündemde tutacaklarını dile getiren İncirli, kapının açılmasıyla birlikte hem Yeşil Hat Tüzüğü’nü burada da hayata geçirip ihracatın önünü açacaklarını, hem Lefkoşa trafiğini rahatlatacaklarını, hem de bölgenin sosyo-ekonomik durumunun hareketlenmesini sağlayacaklarını ifade etti. İki toplumun birbirine yakınlaşmasının bu kapı sayesinde daha da artacağını kaydeden İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki sorunlara da süratle çözüm bulmak için gerekli temasları kuracaklarını belirtti.

- Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Raşit, Mia Milia Kapısı’nın açılması fikrine destek belirtti

Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Raşit de, İncirli’nin Mia Milia Kapısı’nın açılması fikrine destek belirtti. Raşit, Mia Milia Kapısı’nın açılmasının bölgede ticaretle uğraşan insanların işini daha da kolaylaştıracağını ifade etti. Haspolat’ın güney yakasının eğlence bölgesi olduğunu anımsatan Raşit, Haspolat’ta varlık gösteren bazı sanayicilerin güneye Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden mal vermek için Metehan Sınır Kapısı’nı kullandığını, bunun da işleri daha zor hale getirdiğini aktardı. Haspolat Sanayi Bölgesi’nin sorunlarından da bahseden Raşit, başıboş köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini, belediyeyle bu konuda irtibat kuramadıklarını söyledi.