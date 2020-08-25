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İNCİRLİ: “NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR YAPI VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Ağustos 2020 Salı 10:41
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İNCİRLİ: “NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR YAPI VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümüne el konulduğunu söyleyen İncirli, hiç kimseye danışılmadan bir günde hastanenin büyük bir kısmının Covid ile mücadelede hizmet verir hale getirildiğini söyledi ve “Hükümet işgalci zihniyetle var olanı da bozarak işgale devam ediyor” dedi.


Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin tüm yapısının bozulduğunu vurgulayan İncirli, “Düşünemiyor ya da bütün olayların farkında değilmiş gibi davranan bir başbakan ve hükümet var. Beklenmedik erken ölümler de sağlık sistemimizin sıkıntısından dolayıdır. Covid dışında sağlıktaki aksaklıklardan dolayı çok insan kaybedeceğiz” dedi.


  “Sağlık fonunda on milyonlarca lira olmasına rağmen bir tane hastane yapamadılar” diyen İncirli, “Avrupa Birliği’nden 200 bin Euro değerinde izlolasyon cihazı alındı ama kullanılmadı. Cihaz orada dururken 200 bin Euro’luk kit aldılar. Plansız ve ne yaptığını bilmeyen bir sağlık hizmeti ile karşı karşıyayız” dedi.

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