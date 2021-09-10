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İncirli: “Ülkenin kurumlarımızın kıymetini bilen ve doğru yönetenlere ihtiyacı var”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Koop-Sen'in Binboğa-Yem Ltd'de başlattığı greve işaret ederek, “Ülkenin kurumlarımızın kıymetini bilen ve doğru yönetenlere ihtiyacı var” dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 19:43
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İncirli: “Ülkenin kurumlarımızın kıymetini bilen ve doğru yönetenlere ihtiyacı var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa-Yem) Ltd’de başlattığı grevinin devam ettiğine dikkat çekti.

İncirli, “Azınlık hükumetinin ülkenin birçok yerinde çıkardığı yangınlardan, neden olduğu felaketlerden sadece bir tanesi” dedi.

CTP’li vekil İncirli, şöyle devam etti:

“Çiftçinin, hayvancının yem ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayan, tüp gazın piyasa fiyatını dengeleyerek tüketiciyi koruyan, belki de hepsinden önemlisi kara altın harubu işleyip ihraç eden, hatırı sayılır bir ekonomik döngünün olduğu kurumlarımız bunlar. 110 çalışanı var. İsyanları yönetimin ihtiyaç olmadığı halde siyasi istihdam yapma kararına. Çalışanlar ve sendika kurumlarını korumak, hükumet ise kurultay gailesinde. Bu kurumlar hepimizin, ülkemizin dünü, bugünü, yarını. Korumak ve geliştirmek yerine itibarsızlaştırmak, dikkate almamak, zarar vermek en hafif ifade ile halka karşı işlenmiş suçtur. Kurumlarımızın kıymetini bilen ve doğru yönetenlere ihtiyacı var ülkemizin, sorunlardan kaçan, yeni sorunlar yaratan, sinsice siyasi hesaplar yapanlara değil. İstifa edin.

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