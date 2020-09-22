İncirli’de 200 adet rulo balya ve yaklaşık 25 ton arpa küle döndü

İncirli köyünün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti'ye ait ağılın yanında bugün saat 14:30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında, 200 adet rulo balya ve yine yaklaşık 25 ton arpa yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, bugün saat 14:30 sıralarında, İncirli köyünün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti'ye ait ağılın yanında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 200 adet rulo balya ve yine balyaların yanında bulunan bir kısmı yığın bir kısmı ise torbalanmış olan yaklaşık 25 ton arpa yanarak zarar gördüğü açıklandı.