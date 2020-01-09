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İngiliz Basını Prens Harry ve Eşi Meghan’ın Kararını “Megxit” Başlığıyla Duyurdu

İngiltere gazeteleri, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamasının Saray'da büyük düş kırıklığı yarattığını yazdı.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:50
İngiliz Basını Prens Harry ve Eşi Meghan’ın Kararını “Megxit” Başlığıyla Duyurdu

Gazeteler, bu kararın kendisine danışılmadan alınması nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'in "üzgün", Prens Harry'nin babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William'ın ise "çok kızgın" olduğunu belirtti.

The Sun gazetesi, Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Kraliçe üzgün, Charles ve William çok öfkeli' diyor.

'MEGXİT: SARAY'DA İÇ SAVAŞ'

Kraliyet sarayında 'iç savaş' çıktığını öne süren Sun gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci 'Brexit'e gönderme yapan bir kelime oyunuyla "Megxit" manşetini attı.

'Kraliçe'ye bile söylemediler' başlığını kullanan Daily Mirror gazetesi Saray'dan bir kaynağın "Kuruma (kraliyet sarayı) saygısızlık ediyorlar" dediğini aktardı.

Guardian gazetesinin manşet haberinde, "Harry ve Meghan'ın üst düzey görevlerden çekilme açıklaması, basının kendilerine yönelik tutumunu eleştirmelerinin ardından geldi" deniyor.

'PRENS ŞİRKET'TEN İSTİFA ETTİ'

Guardian gazetesi, çiftin ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacakları açıklamasını öne çıkarırken Daily Telegraph "Meghan ve Harry Şirket'ten istifa etti" dedi.

Times, Kraliyet Sarayı'ndaki "çatlağa" dikkat çekerek "Harry ve Meghan çekildi, kraliyet ailesi bölündü. Kraliçe büyük düş kırıklığı içinde" manşetiyle çıktı.

Daily Mirror gazetesi, 'Kraliçe'ye bile söylemediler' manşetini kullandı..

'1936'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ'

"i" gazetesi ise 'Saray'ın Kral 8'nci Edward'ın tahttan çekildiği 1936'dan sonraki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Kral, Amerikan sosyetesinden Wallis Simpson'la evlenmesine karşı çıkılması nedeniyle tahtından feragat etmişti. Kral Edward, daha önce iki kez evlenip boşanması nedeniyle Saray ve Kilise tarafından istenmeyen Simpson'la bir yıl sonra hayatını birleştirmişti.

'i' gazetesinde Kraliyet ailesinin 1936'dan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduğunu yazıyor.

Anahtar Kelimeler:
Prens HarryMeghan
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