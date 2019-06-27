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İngiliz basınının gündemi Kıbrıs

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Doğu Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimini "Türkiye'nin doğalgaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir" başlığıyla okuyucularına duyuruyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:50
İngiliz basınının gündemi Kıbrıs

Hanna Lucinda Smith imzalı haber “Kıbrıs’ın altın kumsallarında güneşlenen turistler, büyük ihtimalle açıklarda kaynamaya başlayan mesele hakkında bir fikre sahip değil. Ama yaz aylarında Ada’nın turistik tesisleri dolarken, Kıbrıs açıklarında askeri çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan bir sorun ısınıyor” ifadeleriyle başlıyor.

Times, “Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları için girişilen kapışma, Kuzey Kıbrıs tarafı ile Rumca konuşulan Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina’daki müttefiklerini karşı karşıya getiriyor” diyor. Gazete, “Bir zamanlar 130 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin edilen Afrodit gaz yataklarının bölünmüş adaya barışın gelmesine yardımcı olması umuluyordu” ifadeleriyle devam ediyor. Times, 2016’da adayı birleştirecek daimi bir anlaşmaya varılması koşuluyla, boru hattının doğrudan Türkiye’ye bağlanması fikrinin gündeme getirildiğini hatırlatıyor.

Ancak gazete “görüşmelerin iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da giderek kavgacı bir hale gelen söylemi nedeniyle Afrodit, düşmanlıkları yenileyebilecek bir kıvılcıma dönüştü” diye de ekliyor.

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