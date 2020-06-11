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İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz enerji şirketi Centrica, 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

11 Haziran 2020 Perşembe 14:26
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İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

British Gas’ın da bağlı bulunduğu Centrica’dan yapılan açıklamada, şirketin batışının önlenmesi için bu yıl içerisinde toplam 5 bin kişinin işine son verileceği bildirildi.

Şirketin açıklamasında işten çıkarma kararına gerekçe olarak, 2019 yılında zarar edilmesi, enerji fiyatlarında uygulanan üst limit ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Centrica Üst Yöneticisi Chris O'Shea, şirketteki işten çıkarmalarının yaklaşık yarısının yönetim birimlerinden yapılacağını söyledi.

Centrica halihazırda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
British Gasİngiliz Enerji şirketiCentrica
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