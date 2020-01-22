İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62’nci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek

27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62’nci yılı dolayısıyla pazartesi günü anma törenleri düzenlenecek.

İlk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. Saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören sonra erecek.

İkinci tören Küçükkaymaklı mezarlığında saat 09.30’da yer alacak. Törende saygı duruşu, atışı yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilecek, din görevlisi tarafından okunacak duanın ardından şehit kabirlerine çiçek konacak.