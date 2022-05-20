“İngiliz Üsler Bölgesi ve Maraş'taki arazilerimiz tartışma altında değildir”

ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

“ÇÜNKÜ ÇOCUKLARIMIZIN DOĞRU EĞİTİM ALMASI ÖNCELİK VERDİĞİMİZ BİR KONU”

Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Benter, “Son bir yılda rutin yaptığımız çalışmaları artırarak devam ettik. Eğitim, sağlık, engelli aileleri, ihtiyaçlı aileler gibi önceliklerimiz var. Geçen yıl çalışmalarına başladığımız İskele Evkaf Türk maarif koleji binasını bitirdik ve okul açıldı. Bugün yüzlerce öğrenci modern ve en son teknolojinin kullanıldığı bir eğitim binasında eğitim alıyor. DAÜ’ye 300 bin TL burs programı başlattık. Tüm üniversitelerde burs programlarımız olmasının yanı sıra bize doğrudan müracaat eden öğrencilerimiz de var. Çünkü çocuklarımızın doğru eğitim alması öncelik verdiğimiz bir konu. Destek verdiğimiz öğrencilerin mezun olması, bir iş sahibi olması ve üretime katılarak topluma faydalı birer birey olmaları bizim için çok gurur ve onur verici bir duygu” dedi.

“OKULLARIMIZDA KÜTÜPHANE OLMAMASI ÇOK BÜYÜK BİR AYIP”

Benter, eğitime verdikleri katkılar hakkında da bilgi verdi. Benter, “Devlet okullarının çok fazla ihtiyacı var. Gerek binaların tamirleri, gerek eksik cihazlar gibi ihtiyaçlara da destek oluyoruz. 2022 yılını ilim yılı ilan ettik. Bu çerçevede projelerimiz var. Her okula bir kütüphane ve fen laboratuvarı projemiz var. Okullarımızda kütüphane olmaması çok büyük bir ayıp. Dolayısıyla buna çok önem veriyoruz. Ve okullarımızı destekleyeceğiz” dedi.

“YARDIMLAR BİR YILDA 11 MİLYON TL’DEN 22 MİLYON TL’YE ÇIKTI”

Engelli ailelerine de EVKAF’ın desteklerinin devam ettiğini kaydeden Benter, “Engelli ailelerimizin çok ihtiyaçları oluyor. Engelli ailelere geçen yıl yaptığımız yardım 2 milyon TL. Bu sene de bu yardımlara devam ediyoruz. Dernekler ile birlikte çalışarak bu insanlarımıza ulaşıp destek veriyoruz” dedi.

Devlet hastanelerinde cihaz eksiklikleri var onlara da destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir hastanemizde genel cerrahide restorasyonlar yaptık. Cengiz Topel Hastanesine yardımlar yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar, vakıfların asıl amacı olan topluma hizmet etmeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Benter, “Vakıflar İdaresi bir önceki yılda 11 milyon yardım yaparken bu yardım 2021 yılında iki katına çıktı ve 22 milyon TL’ye çıktı. Yaptığımız yardımlar her sene artırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok yardım yaparsak gelirimiz o kadar artıyor. Niyetimiz her sene bu yardımları artırarak devam etmek. Umuyoruz ki bu projelerimizi artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖZÜMÜZE DÖNMEMİZ LAZIM”

Benter, “Türk milleti ve Müslümanlar olarak bencil olmamak, iyilik yapmak, olmayana destek vermek bizim kültürümüzün ve tarihimizin önemli bir özelliğidir. Ancak son zamanlarda özümüzden koptuğumuzu görüyoruz. Atalarımıza baktığımızda Kıbrıs gibi küçücük bir yerde Osmanlılar burayı fethettikten sonra 2200 vakıf kurmuş. Ancak şuan da bir bencillik var. Bu nedenle biz de iyilik gönüllüleri projesini başlattık. Çocuklarımıza, gençlerimize karşılıksız iyilik yapmayı alıştırmamız gerekiyor. Tüm okullarımızda iyilik hayatın bir parçası olsun. Atalarımızın alışkanlıklarını geri kazanmalı ve özümüze dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“MARAŞ KONUSUNDA BİZ HER AÇIKLAMAMIZI ELİMİZDEKİ BELGELERE DAYANARAK YAPIYORUZ”

Maraş ile ilgili sürecin devam ettiğini ve yasal anlamda da konunun içerisinde olduklarını kaydeden Benter, “Bir Rumun Taşınmaz Mal Komisyonuna yaptığı müracaatta biz de taraf olmak istedik ve belgelerimizi sunduk. Mahkemede iki tarafın da avukatları bunu konuştu ve uluslararası tanınırlığı olan Taşınmaz Mal Komisyonu bu belgeleri inceledikten sonra Vakıfların taraf olması gerektiğine karar verdi” dedi.

Benter, “Çünkü bizim elimizde Osmanlı ve İngiliz döneminden kalma, Maraş’ın Vakıf malı olduğunu gösteren belgeler var. Diğer taraftan geçen hafta Pertev Paşa Türbesinin açılışını yaptık. Çok kötü durumdaydı ve onu restore ettik. Pertev Paşa Anıt türbesinin olduğu yer büyük bir Türk Mezarlığıdır ve İngiliz döneminde ne yazık ki mezarlığı bile mezarlık olmaktan çıkardılar. Üzerine binalar yaptılar ve kişilerin üzerine devrettiler. Dünyanın neresinde siz bir mezarlığı mezarlıktan çıkarıp başkasına verip üzerine bina yapacaksınız? Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu belgeler elimizde var. Biz üzerine basa basa bu konuda lütfen elinde belgesi olmayan kimse konuşma yapmasın diyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle bu iş olmaz. Maraş konusunda biz her açıklamamızı elimizdeki belgelere dayanarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İNGİLİZ ÜSLER BÖLGESİ VE MARAŞ’TAKİ ARAZİLERİMİZ TARTIŞMA ALTINDA DEĞİLDİR”

İngiliz Üsler Bölgesinde askeri kullanımı olmayan alanların kullanıma açılması hakkında konuşan Benter, “2014 yılında İngiliz Üsler İdaresi bir açıklama yaparak ‘askeri kullanımı olmayan bazı bölgeleri yatırıma açacağız ve mal sahipleri gelip oraya yatırım yapabilir’ dediler. 2010 yılında bu konu gündeme gelmişti. Biz de Vakıflar İdaresi olarak, İngiliz Üsler komutanlığına ve İngiliz Üsler komiserliğine yazılar yazdık. Biz Vakıflar olarak o bölgelerde olan vakıf mallarını kullanıp yatırım yapmak istiyoruz dedik. Onlar da kullanabilirsiniz dediler. Vakıf mallarının başkasına verilmesine karşıyız. Vakıf malını vakıfların kullanması en doğrusudur. İngiliz Üslerindeki vakıf arazileri, Kapalı Maraş’taki arazilerimiz tartışma altında değildir. İngiliz Üslerindeki vakıf mallarının vakıf malı olduğunu İngilizler de kabul ediyor Rum hükümeti de kabul ediyor. Orada bir tartışma yok. Sadece biz diyoruz ki bu alanlar kullanıma ve yatırıma açılacaksa, vakıf malını vakıflar kullanacak veya vakıflar yatırım yapacak ya da vakıflardan kiralayan biri oraya yatırım yapabilir” dedi.