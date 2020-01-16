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İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp

16 Ocak 2020 Perşembe 11:57
İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp

Arabasını almak için anlaştıkları Rumla Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesi’nde buluşan 3 kişi, Alexandros Georgiou’yu dövüp, spor arabasını çalarak kuzeye kaçırdı

Pile-Beyarmudu köyleri arasındaki İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp olayı yaşandı; polis iki kişiyi tutuklarken, bir zanlıyı arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 18.30 sıralarında yaşandı.

İngiliz üsler bölgesinde, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25), C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou'u, vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etti.

Georgiou’nun Mitsubishi marka salon aracını çalarak izinsiz olarak KKTC’ye geçirdiklerini tespit eden polis, söz konusu aracı Kurudere Paşakent sitesinde tespit ederek emare aldı.

Olayla ilgili C.K., Y.S ve H.Ö.tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
SoygunDarp
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nmk 2020-01-16 14:35:05

gibri olaydı şimdi yazardı ''gaco out'' diye... gıyabında gibriyim saa...

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