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İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9

İngiliz Üsler bölgesindeki koronavirüs vaka sayısının 9 olduğu öğrenilirken, söz konusu vakaların Ağrotur Üssünde mi, Dikelya Üssünde mi oldukları konusunda bilgi verilmedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:58
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İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9

Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar toplam 262 Koronavirüs vakası bulunuyor.

262 vakadan 8 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yapılan test sayısının ise 7 bini aştığı kaydedildi.

En küçük Koronavirüs hastasının 3 aylık bir çocuk olması dikkat çekerken dün Koronavirüs hastası bir kadının doğum yaptığı da öğrenildi.

Söz konusu kadının ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün 18.00’de yeni vakaları açıklayacağını söyledi.

262 hastanın 9’unun İngiliz üsler bölgesinden olduğu ifade edilirken, kaç tanesinin Ağrotur Üslerinden kaç tanesinin Dikelya Üslerinden olduğu hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz üsler bölgesinde bulunan 9 vakanın İngiliz askeri mi yoksa orada çalışan Kıbrıslı Rum mu olduğu hakkında da bilgi verilmedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
İngiliz Üsler BölgesiKoronavirüsCoronavirüs
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