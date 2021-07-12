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İngiliz Üstler Bölgesi’nden Beyarmudu Açıklaması

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12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:23
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İngiliz Üstler Bölgesi’nden Beyarmudu Açıklaması

İngiliz Üsler Bölgesi, bu sabah Beyarmudu’nda yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. İngiliz Üsler Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: 


“Üsler bölgesi izinsiz olarak gerçekleştirilen kamu çalışmalarına karşı güçlü bir duruş sergilemektedir. Bölgeyi eski haline getirmek için ve izinsiz olarak yapılan çalışmaları durdurmak için adımlar atılmıştır. Toplumumuz içerisinde yer alan herkesin kanunlara ve kurallara uymasını bekliyoruz ve bunu yapmayanlara karşı gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. 
Beyarmudu’nda bu sabah yapılan çalışmalar sırasında istenmeden telekomünikasyon kablolarının zarar görmüş olduğundan haberimiz bulunmaktadır. Gerekli tamirlerin en kısa süre içinde yapılması için çalışmalar sürmektedir. Bunun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

“The Bases take a strong stance on unauthorised public works and can confirm that it has have taken steps to stop the unauthorised work and restore the site. We expect everyone in our community to abide by our laws and regulations and are prepared to take enforcement action against all those who fail to do so. We are aware that communications caballing was inadvertently damaged during restorative work carried out in Pergamos this morning. We are working hard to carry out repairs as soon as possible and apologise for any inconvenience caused.”

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:29
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