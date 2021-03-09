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İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret ederek, Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile görüştü.

09 Mart 2021 Salı 17:09
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İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette İngiliz Yüksek Komiseri’ne İkinci Sekreter Elizabeth Kumar eşlik etti.

Görüşmede, Nisan ayının sonunda Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5 + BM toplantısı hakkında görüşler paylaşıldı. Garantör ülkelerden birisi olan ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisinden birisi olan Birleşik Krallık’a CTP’nin bu toplantıya ilişkin görüş ve pozisyonu aktarıldı.

Görüşmede Nisan ayında gerçekleştirilecek 5 + BM toplantısının yanı sıra, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından adayı ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının dolaşımı ile ilgili konu da ele alındı.

Bu bağlamda Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yürürlüğe giren yeni koşullar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

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