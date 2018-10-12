Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
232.053
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7866
EURO
6.8595
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti

İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı bugün makamında ziyaret etti.

12 Ekim 2018 Cuma 15:20
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti

Nezaket ziyareti niteliğinde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs'ta dini konularda yapılan çalışmalar, bir arada yaşama kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesinde dinin ve din adamlarının rolleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük ve Hala Sultan Tekkesi İmamı Şakir Alemdar da hazır bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LillieDin İşleriAtalay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!
Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!
İnsan tacirlerine parasını kaptırıp polise gidince...
İnsan tacirlerine parasını kaptırıp polise gidince...
Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...
Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim